Quarta Repubblica: anticipazioni sul programma di Nicola Porro per lunedì 24 marzo su Rete 4

Questa sera,242025, il talk showtorna in onda su4, affrontando temi di rilevanza politica ed economica. Condotto da, ilsi focalizzerà sul dibattito acceso riguardante il manifesto di Ventovene. Tra i momenti salienti, verrà mostrata la reazione vivace di Romano Prodi a una domanda posta dalla giornalista del, accompagnata dal video integrale e da ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.Inchiesta sulle spese del Comune di RomaUn altro segmento delsarà dedicato a un’inchiesta che esplorerà le spese effettuate dal Comune di Roma per la creazione della piazza per l’Europa, un’iniziativa lanciata da Michele Serra. Questo approfondimento mira a far luce su come le risorse pubbliche vengano gestite e sulle implicazioni di tali investimenti per i cittadini romani.