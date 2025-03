Velvetgossip.it - Quarta Repubblica: anticipazioni sul programma di Nicola Porro in onda lunedì 24 marzo su Rete 4

Questa sera,242025, ildi approfondimentotornerà insu4. Condotto da, il talk show si focalizzerà sul dibattito politico riguardante il manifesto di Ventovene, un argomento di grande rilevanza nel panorama attuale. Durante la trasmissione, verrà mostrata la reazione di Romano Prodi a una domanda posta dalla giornalista del, con il video completo e tutte le informazioni necessarie.Inchiesta sulle spese del Comune di RomaIn aggiunta al dibattito politico, ilpresenterà un’inchiesta condotta da Michele Serra riguardante le spese del Comune di Roma per il progetto della piazza per l’Europa. Questo approfondimento mira a chiarire come vengono gestiti i fondi pubblici e quali sono le implicazioni per i cittadini romani.