"Quanto è cresciuto quel portiere"

L’AquilaMassimo Gadda salva la prova dei suoi: un buon punto in casa di un avversario forte. Ma alla fine del match va a complimentarsi con Laukzemis autore di un’uscita provvidenziale: "Nulla è perso per i playoff – attacca il mister dorico –, un punto buono contro una squadra forte, specialmente davanti. Abbiamo sofferto soprattutto nel primo tempo, perché nel secondo abbiamo fatto una buona partita. Su alcuni nostri errori abbiamo regalato palle gol agli avversari, ma sono contento della prestazione, abbiamo sofferto, vero, ma abbiamo avuto anche la possibilità di vincere. E’ un momento così, ma queste sono partite che in altri momenti avremmo anche provato a vincere". Dunque un’Ancona che ha badato al sodo, il sesto posto in classifica non preoccupa Gadda, perché ha visto una squadra che non ha mai rinunciato a lottare: "Soffrire ci sta contro squadre così, abbiamo fatto fatica a chiudere con Giampaolo, ma quando ci siamo sistemati poi è andata molto meglio.