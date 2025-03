Nonsolo.tv - Quando uscirà Io sono Nessuno 2: tutto quello che sappiamo sul sequel di Nobody

Il ritorno di Hutch Mansell si avvicina: scopri novità, cast e dettagli sulla trama di Io2.Dopo il successo del primo film (che ha ottenuto quasi 60 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget da 16 milioni) i fan di Io(titolo originale) non vedono l’ora di scoprire cosa riserva ildel film. Nel capitolo precedente, Hutch Mansell (interpretato da Bob Odenkirk) vive una vita apparentemente tranquilla, finché non decide di reagire a un furto subito in casa. La sua vendetta lo trascina in un violento scontro con il pericoloso boss Yulian Kuznetsov (Aleksei Serebryakov).Scritto da Derek Kolstad, il creatore della fortunata saga di John Wick, e diretto dal russo Ilya Naishuller, Ioha conquistato il pubblico con combattimenti straordinari e un ritmo adrenalinico concentrato in appena 92 minuti.