Quando si svolge il GP del Bahrain 2025 | programma orari tv streaming

Archiviato il back-to-back d’apertura tra Australia e Cina, il circus della Formula Uno si ferma per un weekend in attesa di un micidiale trittico asiatico Giappone--Arabia Saudita. Il secondo atto di questo triple-header è insul circuito di Sakhir da venerdì 11 a domenica 13 aprile, come quarto appuntamento stagionale del Mondiale.Team e piloti torneranno dunque inqualche settimana dopo aver effettuato proprio in quel contesto a fine febbraio i test ufficiali in preparazione di Melbourne. Vedremo chi succederà nell’albo d’oro dell’evento all’olandese Max Verstappen, che ha vinto le ultime due edizioni del Gran Premio con la Red Bull nel 2023 e nel 2024, mentre in precedenza era arrivato il trionfo di Charles Leclerc con la Ferrari nel 2022.Tutte le sessioni del weekend a Sakhir verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (ancora da stabilire il palinsesto su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre la direttasarà disponibile su Sky Go e NOW.