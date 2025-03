Forlitoday.it - Quando si entrava in Piazza Saffi da via delle Stallacce

Via: a giudicare dal nome non doveva essere un’arteria particolarmente profumata ed elegante. “Molto probabilmente - annota Vittorio Mezzomonaco nel libro ‘C’era una volta la Via Bagnola’, scritto con Sauro Rocchi nel 1984 - l’odierna via Allegretti era un’uscita secondaria e di.