Tpi.it - Quando la guerra era a casa nostra: Roma e i segni del secondo conflitto mondiale

Leggi su Tpi.it

Un programma per il riarmo dell’Europa, mentre a pochi chilometri dai nostri confini è in corso da tre anni una. Sono affermazioni che più volte hanno fatto scaturire ricordi, suggestioni, paragoni, a volte arditi ma con quel passato bellico non troppo remoto che ha attraversato il nostro continente. In una società che perfortuna è cresciuta abituata alla pace, laè sempre stata vista come qualcosa di molto lontano nello spazio e nel tempo, qualcosa che oggi non può succedere proprio qui da noi e che possiamo trovare nel nostro occidente solo nei libri di storia e nelle memorie dei nonni.Ma le nostre città, a ormai 80 anni dalla fine della Seconda, portano ancora moltitangibili. Persino a, lacapitale, per varie ragioni bombardata decisamente meno rispetto alle altre grandi città italiane (ma colpita ben 51 volte, e non solo nell’attacco su San Lorenzo del 19 luglio 1943), ci sono ancora molte testimonianze visibili dilaarrivò fino a questa città.