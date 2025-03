Game-experience.it - Quando esce Indiana Jones e l’Antico Cerchio su PS5? Bethesda ha annunciato la data di uscita ufficiale

Leggi su Game-experience.it

L’attesa è finita:ha finalmente unadisuhache l’avventura in prima persona con protagonista il celeberrimo archeologo arriverà il 17 aprile 2025, portando i giocatori in un viaggio attraverso alcuni dei luoghi più iconici e misteriosi della storia. Sviluppato da MachineGames, il titolo promette un’esperienza cinematografica immersiva, con una trama che si inserisce tra i classici della saga cinematografica.Dopo la conferma dei leak della giornata di ieri, ricordiamo che il gioco è ambientato nel 1937, il gioco vedeaffrontare un’organizzazione nemica decisa a scoprire il segreto di un antico potere legato all'”Antico”. Dalle aule del Marshall College fino alle misteriose piramidi d’Egitto, passando per i templi sommersi di Sukhothai e il Vaticano, il giocatore dovrà risolvere enigmi, esplorare ambienti suggestivi e scontrarsi con vecchi e nuovi nemici.