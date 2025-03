Cultweb.it - Quando è necessario il ricovero in ospedale per depressione? Il caso di Vittorio Sgarbi

Leggi su Cultweb.it

Laè una patologia complessa che può manifestarsi con sintomi di diversa gravità. Nella maggior parte dei casi, il trattamento avviene in regime ambulatoriale, ma in alcune circostanze ilospedaliero diventa una necessità per garantire la sicurezza del paziente e migliorare l’efficacia delle cure. Nei giorni scorsi il critico d’arte e politicoè stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma in seguito al riacutizzarsi della crisi depressiva con cui convive da molto tempo. In una recente intervista all’inserto Robinson del Corriere della Sera ha detto:“Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta. la mia attuale malinconia oè una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo, così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare.