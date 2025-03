Ilgiornaleditalia.it - Quando arriva il caldo in Italia, nelle previsioni meteo di marzo 2025 ancora pioggia, freddo e nubifragi

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per avere ilinbisognerà aspettareun po', ecco leCon la partenza della primavera tutti si chiedonoilin, visti soprattutto gli ultimi weekend piovosi. In realtà, per avere un clima più piacevole, bisogna aspettareun p