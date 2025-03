Internews24.com - Qualificazioni Mondiali Italia, ecco il girone in cui giocheranno gli azzurri: è ufficiale!

La sconfitta degli azzurri contro la Germania ha determinato il girone all'interno del quale sarà collocata per le qualificazioni dei Mondiali. L'Italia si unirà al Gruppo I, che attualmente è formato da cinque squadre: Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. La principale minaccia in questo girone è la squadra norvegese, la quale può contare su Haaland, uno dei migliori calciatori, oltre a una solida schiera di talenti. Nel Gruppo I la partita contro la Norvegia aprirà a giugno e chiuderà a novembre il percorso di qualificazione dell'Italia. In mezzo, tra andata e ritorno, ci sono le gare con Moldavia, Israele ed Estonia.Il calendario dell'Italia nel Gruppo I1ª giornata: 21-22 marzo 2025 – riposo2ª giornata: 24-25 marzo 2025 – riposo3ª giornata: 7 giugno 2025, Norvegia – Italia4ª giornata: 9 giugno 2025, Italia – Moldavia5ª giornata: 5 settembre 2025, Italia – Estonia6ª giornata: 8 settembre 2025, Israele – Italia7ª giornata: 11 ottobre 2025, Estonia – Italia8ª giornata: 14 ottobre 2025, Italia – Israele9ª giornata: 13 novembre 2025, Moldavia – Italia10ª giornata: 16 novembre 2025, Italia – Norvegia