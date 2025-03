Puntomagazine.it - Qualiano, la Villa Comunale in stato di abbandono: la segnalazione dei cittadini

Una nuovadeial fine di sollecitare la manutenzione ordinaria dei giardinetti dellaNuovagiunta in redazione da parte deidi, ancora una volta preoccupati per le condizioni della. Le immagini inviate non hanno bisogno di alcun commento: l’erba alta e la scarsa manutenzione dei giardinetti parlano da sole, restituendo l’immagine di un’area verde trascurata e poco fruibile.“Possibile che dobbiamo allontanarci sempre dalla nostra città per portare i bambini al parco?”. Questo il commento di chi ha segnalato la situazione, evidenziando il disagio vissuto dalle famiglie che vorrebbero poter usufruire di uno spazio pubblico curato e sicuro per i propri figli.Non è la prima volta che idenunciano lodidella