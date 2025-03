Linkiesta.it - Qualcuno salvi gli stagisti italiani

Se sulla piattaforma Indeed si cerca la parola “stage”, solo a Milano vengono fuori più di mille annunci. Si cercanodalla logistica al marketing, dagli studi legali ai negozi del centro. Stessa cosa su LinkedIn. Giornali, banche, grandi marchi del lusso: tutti vogliono un tirocinante.Alcune aziende ne chiedono anche più di uno, con «urgenza». In alcuni casi, viene offerta una retribuz ione minima, tra i 600 e i mille euro di rimborso. In altri casi, tra i «benefit» vengono indicati buoni pasto o lavoro da remoto, ma nessuna indennità. Ma nella maggior parte degli annunci, non si parla di denaro. Anzi, nel titolo si specifica spesso che si cercano persone per “stage curriculari”, quelli da fare durante un percorso di studio che, al contrario degli extracurriculari, non prevedono un rimborso spese minimo.