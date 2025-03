Bergamonews.it - “Putinstan”, Giorgio Fornoni presenterà il suo nuovo libro al Bopo di Ponteranica

. Venerdì 28 marzo ildiospiterà un evento pensato per gli amanti del giornalismo d’inchiesta. Il reporter e scrittoreil suo ultimo, “– Come la Russia è diventata uno stato canaglia”, finalista all’11ª edizione del Premio Letterario Internazionale di Sanremo 2025. Il, edito da Chiarelettere, riporta il racconto-testimonianza di Grigorij Pomerants, dissidente russo deportato nei gulag da Stalin. Inoltre al suo interno si narra anche di come la Russia sia diventata una pattumiera nucleare. “Un racconto appassionato – scrive Milena Gabanelli nella prefazione – dentro un territorio immenso e sconosciuto, su cui si stende l’ombra gelida del Cremlino”.L’incontro è organizzato dalla rivista online Socialbg. Vanta il patrocinio del Comune die la collaborazione dele di Vformazione azienda di consulenza informatica e sviluppo di software.