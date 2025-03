Thesocialpost.it - Puglia, violento incidente tra due auto: morta una donna di 51 anni

Ancora un dramma sulle strade in Italia: unle si è verificato inlungo la Francavilla Fontana-Sava, all’altezza dell’incrocio per Carosino, dove sono entrate in collisione due, una Volkswagen Polo e una Toyota. Leggi anche: Milano, incendio al carcere Beccaria: detenuti minorenni danno fuoco ai materassi, cinque intossicatiA seguito delimpatto, è deceduta una 51enne di nazionalità polacca che viaggiava a bordo della Toyota. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.La dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire, ma quell’intersezione non è nuova a tragedie e da tempo s’invoca una sua messa in sicurezza. Esiste già peraltro un progetto della Provincia per provvedere alla realizzazione di una rotatoria entro la fine di quest’anno.L'articolotra dueunadi 51proviene da The Social Post.