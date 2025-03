Lanazione.it - Publiacqua in prima linea. Task force di 65 tecnici

A seguito dell’alluvione di proporzioni eccezionali che ha colpito Firenze e l’area metropolitana,ha messo in campo uno sforzo straordinario per garantire la gestione delle criticità e il ripristino dei servizi nelle zone colpite. L’azienda ha potenziato significativamente le proprie squadre operative, schierando oltre 40in più al giorno, in aggiunta ai 25 normalmente reperibili durante le ore notturne e i giorni festivi. Questo incremento ha permesso di effettuare centinaia di interventi tra sopralluoghi e verifiche sul campo nelle aree più colpite. Oltre a questi, sono stati eseguiti 70 interventi su guasti rilevanti in dieci Comuni, con una particolare concentrazione sulle reti fognarie (21 interventi) e sull’ acquedotto (8), sugli impianti di potabilizzazione (25) e su quelli di depurazione (15).