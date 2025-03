Lanazione.it - Pubblico delle grandi occasioni per la donazione di “Magie nel cielo”, opera di Pasquale Di Fazio

Arezzo, 24 marzo 2025 –per ladi “nel”,diDiche va ad arricchire la collezione permanente del Piccolomuseo di Fighille. Sabato 22 marzo 2025, a Fighille di Citerna (PG), la tela dipinta con tecnica mista dal noto artista di origine lucana, che da anni vive a Lucignano (AR), è stata collocata nella ex Dogana Pontificia. La cerimonia, organizzata dalla Pro Loco Fighille, è stata introdotta dal presidente Loris Mirabucci Casperchi, che ha parlato a nome del direttivo e di tutti i volontari che si impegnano durante l’anno per la valorizzazione della raccolta. Sono poi intervenuti il sindaco di Citerna Enea Paladino e l’assessore alla cultura Valentina Ercolani, che hanno portato i saluti istituzionali e ribadito l’importanza del Piccolomuseo per il territorio citernese e il panorama italiano dell’arte contemporanea.