Proteggere la casa: allarme catastrofi naturali. Quanto costa assicurarsi

Firenze, 24 marzo 2025 – C’è un gran dibattito – tornato di stretta attualità dopo piogge e alluvioni delle ultime settimane – sulla necessità di assicurare case e impianti industriali contro i rischi derivanti da. Polizza eventi catastrofali, una tutela poco considerata. “I costi aumentano nelle aree più colpite” La legge di Bilancio 2024 ha fissato l’assicurazione obbligatoria per imprese e attività produttive entro il prossimo 31 marzo, ma proprio in queste ore il governo sta valutando un rinvio di sette mesi (al 31 ottobre dunque) che verrà inserito nel decreto bollette attualmente in discussione. GERMOGLI PH: 18 MARZO 2025 VAGLIA SOPRALLUOGO SUI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO CON NUMEROSE FRANE SMOTTAMENTI E ALLAGAMENTI DI STRADE E ABITAZIONI INTERVISTE CITTADINI E AUTORITA' NELLA FOTO RIFIUTIai privati, non sono soggetti per ora a questo obbligo e in effetti pochi sono al momento i proprietari che scelgono queste polizze.