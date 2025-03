Juventusnews24.com - Prosinecki promuove Tudor alla Juve: «È un allenatore molto bravo ed è molto adatto al calcio italiano. Spero questo per lui»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, attuale CT del Montenegro, ha parlato di Igor: il suo arrivontus al posto di Thiago Motta è promosso Intervistato da TUTTOmercatoWEB, Robertha parlato dell’approdo di Igor. Ecco le sue parole sul neo tecnico bianconero.PAROLE – «Igor èal. Lo conosce bene, è come dice lei un duro, ma anche un. Ha l’opportunità di allenare una delle migliori squadre in circolazione, lantus,che le cose vadano bene per lui».Leggi suntusnews24.com