Ilpescara.it - Proseguono i lavori di Terna, chiusa via del Santuario in direzione nord

Leggi su Ilpescara.it

nell’ambito del progetto portato avanti daper l’interramento del cavo della rete elettrica da 150 kV. Dopo via Caravaggio, dove isono in corso e proseguiranno fino al 29 aprile, il cantiere si estenderà nelle prossime ore su via del. A partire dalle 0.