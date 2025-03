Gamberorosso.it - Prosecco, Chianti e Lambrusco i più venduti al supermercato. Ma a crescere di più sono i rosati

Il vino non recupera nel canale della Distribuzione moderna, ovvero l'insieme di Gdo, discount ed e-commerce. Il 2024 si è, infatti, chiuso con un calo dell'1,3% di acquisti, a 753 milioni di litri di vini (643 mln/litri) e spumanti (110 mln/litri), dopo che il 2023 aveva fatto segnare un deciso -3,3 per cento e un 2022 altrettanto complicato. Pesano ancora gli effetti a lungo termine degli aumenti dei costi di produzione coi riflessi inflattivi sugli scaffali.I dati parziali diffusi da Circana per Vinitaly segnalano sia che gli spumanti (-1,1% a volumi, a 102 mln di litri, e +4,7% a valore nel 2023) sembrano avere intrapreso un percorso diverso rispetto ai vini fermi, sia che nel più importante canale di vendita per il vino sul territorio nazionale la perdita nei volumi è compensata da un incremento dei valori (+2,2 per cento), coi vini fermi a quota 2,38 miliardi di euro.