Movieplayer.it - Prophecy, parola agli autori: “Paperboy è l’anima punk del film”

Leggi su Movieplayer.it

Il produttore Andrea Sgaravatti e il regista Jacopo Rondinelli ci hanno raccontato le scelte dietro l'adattamento del manga di Tsutsui. In attesa de L'uomo tigre. Dopo il passaggio a Lucca Comics and Games e due anteprime tra Roma e Milano,è arrivato finalmente in sala per un'uscita evento di tre giorni (24, 25 e 26 marzo). Adattato dal manga di Tetsuya Tsutsui edito nel nostro paese da J-Pop, ilè prodotto da Andrea Sgaravatti e conferma la volontà di Brandon Box di dedicarsi a trasporre opere a fumetti per lo schermo, dopo Dampyr e in attesa de L'uomo Tigre. Il, diretto da Jacopo Rondinelli che avevamo conosciuto con Ride, racconta di una misteriosa figura mascherata con fogli di giornale, chiamato per l'appunto .