Screenworld.it - Prophecy, la recensione: qual è la differenza tra un pazzo e un visionario?

Nel cuore pulsante della città, tra le luci intermittenti dei semafori e il frastuono indistinto delle strade affollate, si muovono esistenze precarie, imprigionate in un sistema che fagocita ogni ambizione., il nuovo film di Jacopo Rondinelli presentato in anteprima al Lucca Comics & Games 2024, sarà disponibile nelle sale dal 24 al 26 marzo.Il thriller di stampo nipponico s’intreccia al poliziesco all’italiana, dando vita a una pellicola che rielabora e attualizza l’opera originale di Tetsuya Tsutsui (Yokokuhan –). Sebbene immerso in un’ambientazione che strizza l’occhio alla distopia cyberpunk, il film tratta un tema realistico e squisitamente moderno: il potere incontrollato delle intelligenze artificiali.Genere: Azione, CommediaDurata: 110 minutiUscita: 24 Marzo 2025 (Cinema)Regia: Jacopo RondinelliCast: Damiano Gavino, Denise TantucciQuindici secondi per catturare l’attenzioneManfredi,, © Nexo StudiosQuindici secondi per catturare l’attenzione.