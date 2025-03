Lanazione.it - Pronto soccorso pediatrico. Prima lezione

Leggi su Lanazione.it

Parte il corso di primo, a Bagno di Gavorrano. Lezioni utili per conoscere, prevenire tutte le situazioni che riguardano i piccolini e che spaziano da febbre per arrivare fino alla disidratazione. Il corso si svolgerà al centro infanzia Santa Laura , a partire dal 5 aprile prossimo. "Disostruzione, rianimazione e non solo" il tema di questa appuntamento ed è richiesta la prenotazione, telefonando al 3517093165, per chi intende seguire le fasi degli interventi da sostenere in casi pericolosi e circostanziati. Il Centro fra le tante attività propone, per i genitori, una collaborazione in caso di allerta meteo, scioperi a scuola, punti di riferimento palesi per la tranquillità delle famiglie.