Pronostico Venezuela-Perù | ultima possibilità per rientrare in gioco

è un match della quattordicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana):.Le giornate da giocare sono ancora 5 ma i posti sull’aereo per il Nordamerica (Usa, Canada e Messico) stanno per terminare. Il tempo stringe soprattutto per quelle selezioni che, al momento, sarebbero fuori dai giochi come, rispettivamente ottavo e nono in classifica in un girone eliminatorio composto da dieci squadre.perin(Ansa) – Ilveggente.itCon il sesto posto ormai lontanissimo, a queste due selezioni non rimane che tentare l’assalto al settimo, oggi occupato dalla Bolivia. La speranza di qualificarsi al Mondiale tramite lo spareggio interzona – il pass diretto lo conquistano solo le prime sei – è dunque ancora viva.