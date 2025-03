Ilveggente.it - Pronostico Israele-Norvegia: subito uno scontro diretto

è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.Una cosa è certa: l’Italia, quando a giugno inizierà la sua avventura nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, dovrà già rincorrere. Incapaci di rimontare la Germania nel ritorno dei quarti di Nations League, gli azzurri si ritrovano dunque automaticamente dirottati nel gruppo I, quello della temibiledi Erling Haaland.uno(Ansa) – Ilveggente.itChe, com’era abbastanza prevedibile, èpartita con il piede giusto: sabato la selezione scandinava si è divertita, esordendo con un 5-0 senz’appello in Moldavia. Il fromboliere del Manchester City ha ovviamente timbrato il cartellino, ma non è stato il solo visto che sono andati in gol ben cinque giocatori diversi.