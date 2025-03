Sport.quotidiano.net - Promozione. Sconfitta choc per l’Intercomunale. Rimonta Forte in quattro minuti

Int. Monsummano 1dei Marmi 2 INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Marseglia (41’ st Natali), Robusto, Vitiello, Citti, Ghimenti, Dal Poggetto, Gemignani (36’ st Braccesi), Guarisa, Moncini (26’ st Perillo), Maiorana. A disp. Bonciolini, Gabadoni, Saquella, Agnorelli, Alessiani, Lanzilli. All. Vitiello.DEI MARMI: Ceragioli, Gentile (15’ Manfredi), Arcidiacono, Papi, Sodini, Rocchiccioli, Tedeschi (47’ Lossi), Minichino (26’ st Vaira), Maggi, Rodriguez (44’ st Alberti), Del Soldato. A disp. Nocchi, Casano, Bresciani, Cardillo, Tonacci. All. Cagnoni.Arbitro: Scardigli di Livorno.Marcatori: 27’ Guarisa, 30’ st Tedeschi, 33’ st Manfredi.Monsummano perde in casa contro ildei Marmi, dopo essere stato addirittura in vantaggio con Guarisa. Le reti di Tedeschi e Manfredi, ribaltano il match, e regalano la vittoria alla squadra allenata da Cagnoni.