Sport.quotidiano.net - Promozione: nella ripresa le due reti che tagliano le gambe ai lagunari e forse pregiudicano la corsa al primo posto. Comacchiese, l’hai fatta grossa: ko a Corticella

Junior0 JUNIOR: Garoia, Vespignani (24’ st Capizzi), Venturi, Franchini, Lambertini, Querzoli (15’ st Grassi), Bonini (44’ st Soffritti), Caputo (38’ st Natale), Guerra, Cinti, Di Marcello (30’ st Ceesay). All.: Borghi.: Campi, Centonze, Ferri (35’ st Vultaggio), Gordini, Temporin, Felloni, Taroni (15’ st Angelini), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese (22’ st Elshazly), Tavolieri. All.: Candeloro (foto). Arbitro: Sfirschi di Piacenza .: 37’ st Ceesay (J), 52’ st Guerra (J). Note: ammoniti: Vespignani (J), Franchini (J), Bonini (J), Temporin (C), Taroni (C), Angelini (C). Espulso dalla panchina Noschese. Grave sconfitta per la formazione di Candeloro, che perde partita e primato.pericolosa dopo 20’, creando due occasioni da gol nitide, prima con Noschese che di testa non trova la porta che era rimasta sguarnita dopo un brutto intervento difensivo, e poi con Tavolieri che da solo davanti al portiere dopo una bella azione corale spreca col destro, calciando addosso al portiere.