Sport.quotidiano.net - Promozione. Junior Corticella,. Ceesay e Guerra firmano l’impresa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Continua a regalare sorprese e, di conseguenza, risultati inaspettati il girone C di. Delle prime cinque, solo una – la capolista Mesola – è riuscita a centrare l’intera posta in palio, con la classifica che parla ora di sei squadre in otto punti. L’unica big ad esultare è stata la capolista Mesola che, grazie al successo per 2-0 contro la quinta Valsanterno, si trova ora in vetta con tre lunghezze sulla principale inseguitrice Comacchiese. Comacchiese che, nonostante possa contare sulla migliore rosa di questo girone, è incappata nell’ennesima ed inaspettata sconfitta di questa stagione sul campo dell’ultima della classeche, grazie alla vittoria per 2-0 contro la corazzata ferrarese, si guadagna il titolo di assoluta protagonista di questa giornata e si rilancia ulteriormente in chiave salvezza.