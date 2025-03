Sport.quotidiano.net - Promozione. Fra Casalguidi e Real Cerretese finisce senza reti. Gli empolesi rimandano il salto in Eccellenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Giuntini, Taddei, Menichetti, Zoppi, Cappellini, Massaro, Sellaroli, Bonfanti Al. (39’ st Puccianti), Mallardo, Paccagnini (46’ st Bezzini), Bonfanti An. (33’ st Cortonesi). A disp. Discianni, Rossi, Fusco, Muraca, Ceccarelli, Dani. All. Benesperi.: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordaga, Fedi (46’ st Pieri), Gargiulo, Melani, Nieri, Monti. A disp. Santini, Tramacere, Novi, Antonini, Lapi, Shahid, Scaranna. All. Petroni. Arbitro: Ponzalli di Prato.0-0 fra. La squadra di Benesperi conserva un punto di vantaggio sul Valdinievole Montecatini, ancora invischiato nella zona playout. Festa per l’rimandata per il Rea che fallisce il primo match point. Poco male perché la festa potrebbe essere soltanto stata rimandata di una settimana, o addirittura meno.