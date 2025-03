.com - Promozione / Fermignanese e Jesina come un treno, giocano anche per non far disputare i play off

Con questo passo le due rivali stanno creando distacchi notevoli tra loro e le dirette concorrenti. Se tra la seconda in classifica e la terza, al traguardo del 26 aprile, ci sarà una distanza di dieci o più punti ioff non verranno disputatiVALLESINA, 24 marzo 2025 – L’Eccellenza oramai è una questione a due tra Fermnignanese econ Luca Fraternali che al 95? del match casalingo contro il Tavullia Valfoglia ha risposto presente ai due colpi che Paradisi e Russo avevano ‘sparato’ contro il Gabicce Gradara.Prima dello scontro diretto di sabato 5 aprile le due battistrada giocheranno a far fuori tutte le rivale dalla corsaoff per poter, al taglio del traguardo finale del 26 aprile, l’una accedere direttamente all’Eccellenza, l’altra andare allo spareggio contro la vincenteoff del girone B.