Promenade Méditerranéenne, residenze artistiche tra Sorrento e Ragusa

Leggi su Ildenaro.it

È partita l’organizzazione delleper giovani fotografi di “”, progetto speciale ideato da Mario Esposito in occasione dei trent’anni del Premio Penisola Sorrentina. Il progetto culturale è inserito nel piano nazionale Strategia Fototografia promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.La macchina organizzativa è già all’opera da inizio anno ed il prossimo mese sono attesi i regolamenti per candidarsi a vivere una suggestiva residenza artistica a.L’iniziativa vedrà tra i partner culturali il Dipartimento di Scienze Politiche della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” diretto da Francesco D’Ippolito, cui afferisce il Master in Turismo sostenibile e comunicazione della bellezza.