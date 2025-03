Dayitalianews.com - Professoressa licenziata per coltivazione di cannabis chiede di essere reintegrata dopo aver scontato la pena

Quattro anni fa, unadi Treviso è statauna condanna per produzione illecita di sostanze stupefacenti, a causa delladi piante disul proprio balcone. Ora,saldato il suo debito con la giustizia, la docente ha deciso dire il reinserimento nel mondo dell’insegnamento, ma la strada non è semplice.Il reato ostativo: un ostacolo al reintegro nella scuolaIl reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti è considerato un reato ostativo, ovvero una condanna che impedisce a chi l’ha ricevuta di accedere o tornare a ricoprire incarichi pubblici, in particolare nel settore dell’insegnamento. Questo include anche reati come mafia, pedofilia, e detenzione di armi. Pertanto, nonostante la docente abbia ormaila, il suo reintegro nella scuola pubblica è bloccato dalla normativa vigente.