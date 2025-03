Liberoquotidiano.it - "Prodi e Bertinotti, peggio di loro solo una cosa". Andrea Crippa e la Lega inchiodano Elly Schlein

"Da, vergognose parole e gravi comportamenti contro le donne.didue, c'èl'assordante silenzio di". A puntare il dito contro la segretaria del Pd è. Il vicesegretario della, in poche righe, riassume politicamente e culturalmente quanto di vergognoso è accaduto nel weekend. Ricapitoliamo: sabato Romanoa Roma maltratta una giornalista di Quarta Repubblica colpevole di avergli fatto (educatamente) una domanda sul contenuto del Manifesto di Ventotene. Poche ore dopo, sabato sera, l'ex presidente della Camera Fausto, ospite di Massimo Gramellini a In altre parole, sempre a proposito di Ventotene sostiene nella tranquillità di tutti che "se fossi stato in aula mentre Giorgia Meloni diceva quelle parole sul Manifesto le avrei tirato un oggetto contundente".