Agi.it - Processo Grillo, la sentenza attesa entro la prossima estate

Leggi su Agi.it

AGI - Dovrebbe arrivarelaladelper la presunta violenza sessuale di gruppo, che ha come imputati Ciro, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta. Stamattina nel tribunale di Tempio Pausania (Sassari) si è conclusa la fase dibattimentale e sono state stabilite le date per le discussioni: il 30 giugno e il primo luglio per il Pubblico ministero e le parti civili, e la settimana successiva, tra il 10 e il 12 luglio, per le difese. Poi, ci saranno le repliche. Rigetto delle ultime memorie Oggi, intanto, il collegio presieduto dal giudice Marco Contu, ha rigettato le acquisizioni delle ultime memorie prodotte nella scorsa udienza dagli avvocati di parte civile, che assistono la presunta vittima, la studentessa italo-norvegese che, all'epoca dei fatti, nel 2019, aveva 19 anni.