Juventusnews24.com - Probabile formazione Juve: Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz insieme? Con Tudor i bianconeri potrebbero giocare così: importanti novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24titolari? Le possibili scelte di: tutti i dettaglitutti titolari con? Molto difficile. Con il nuovo allenatore della, come riportato da Sky Sport, si dovrebbe tornare alla difesa a tre con il 3-4-2-1:nella posizione di trequartista dietro a, che dovrebbe essere rilanciato con l’ex Lazio.Con il turco, è difficile la presenza anche diin quantovuole la marcatura uomo su uomo in fase di non possesso e la riaggressione del regista avversario. Con il francese e il turcosarebbe molto difficile e, per questo motivo, vicino al 10 dovrebbeuno tra Koopmeiners o McKennie. Leggi suntusnews24.com