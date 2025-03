Lettera43.it - Princ, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Serbia

Unipe inper la. A rappresentare il PaeseSong Contestsarà il 32enne Stefan Zdravkovi?, noto con il nome d’arte diod Vranje o semplicemente, che nella lingua locale significa appuntoipe. Ex talento del karate, tanto da essere stato cintura nera nonché campione e vicecampione nazionale, a Basilea porterà la canzone Mila, una ballad che esplora le lotte dell’amore e raffigura le emozioni di una relazione piuttosto turbolenta. Sarà sul palco elvetico giovedì 15 marzo per la seconda semifinale.Chi è, ilper laSong Contestin uno scatto sui social (Instagram).Nome d’arte di Stefan Zdravkovi?, noto anche come il «miracolo vocale di Vranje»,è nato al confine con il Kosovo il 29 settembre 1993.