Iltempo.it - Primo giorno in Vaticano per il Papa dopo il ricovero. L'esperto: “Cosa farà a Pasqua”

Leggi su Iltempo.it

a casa perFrancescole dimissioni dal Gemelli. Il Pontefice, come hanno spiegato sabato i medici che lo hanno avuto in cura per trentotto giorni, affronta la convalescenza a Santa Marta nella sua stanza, la 201. Le disposizioni prevedono una convalescenza di due mesi, niente sforzi, né incontri di grandi folle. A Santa Marta Bergoglio prosegue anche le fisioterapie. Oggi ilnon ha diffuso bollettini, ma è arrivato un messaggio del Pontefice dedicato agli anziani in occasione della presentazione del ‘Vatican Longevity Summit: sfidare l'orologio del tempo' aperto oggi indal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Ma di quanto tempo avrà bisogno ilper recuperare al meglioil lungo? I tempi di ripresa «non sono di facile previsione».