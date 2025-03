Arezzonotizie.it - Primo bronzo internazionale per la ginnasta Ginevra Bindi

Leggi su Arezzonotizie.it

L'atleta aretinaha vinto la medaglia dialle clavette all'Aphrodite Cup svoltosi dal 20 al 23 marzo ad Atene in Grecia. Ladella società Falciai è stata chiamata a rappresentare l'Italia nella categoria junior e proprio in Grecia ha indossato per la prima volta la.