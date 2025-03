Lanazione.it - Primo, affollato abbraccio. Ecco il nuovo vescovo

PITIGLIANOAlmeno mille persone sono intervenute ieri alle tre cerimonie per l’inizio del ministero episcopale deldiocesano di Pitigliano, Sovana e Orbetello, monsignor Bernardino Giordano, che si sono svolte ieri al Casone, a Pitigliano in piazza del Comune, infine nell’antica cattedrale di Sovana dove è stata celebrata la messa solenne. IlBernardino ha avuto parole di ringraziamento e di apprezzamento per tutti i presenti, a cominciare dalche lo ha preceduto. A riceverlo per le autorità religiose, tre cardinali, ildi Loreto, numerosi prelati e vescovi arrivati da Siena e Firenze e da altre città italiane. Con loro decine di sacerdoti della diocesi, i frati passionisti, le suore dei vari ordini presenti nel territorio. Folta la rappresentanza di tutte le forze armate, carabinieri, polizia e degli altri corpi dello stato.