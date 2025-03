Sport.quotidiano.net - Prima Categoria, traguardo vicino. Il Gallo ipoteca la promozione. Batte il Persiceto e torna a +10

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilcanta due volte davanti ai propri tifosi e mette una seriasulla. I tre punti di ieri sulla diretta concorrenteconsolidano il vantaggio dei granata in testa alla classifica,to a 10 lunghezze. I punti sulsecondo in classifica sono un margine considerevole, tanto che se domenica i ragazzi di Sergio Zambrini dovessero vincere e i bolognesi perdere potrebbero stappare lo spumante con tre giornate di anticipo. E dire che la partita si era messa sui binari sbagliati. Al 26’ su calcio d’angolo battuto da Hinek a centro area Serra impegna Barbieri, che para ma non trattiene, sulla ribattuta il più lesto è Luppi che mette in rete. Cala il gelo sullo stadio. Al 33’ ilpotrebbe pareggiare con Bianchi, che si presenta davanti a Tonioli, ma calcia debolmente.