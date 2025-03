Iltempo.it - Prezzi benzina e diesel ancora in calo: le nuove medie vicine ai minimi

Prosegue la discesa deipraticati sulla rete carburanti, con lenazionali diine moltoaidel 2025. Unche arriva a valle dei tagli segnalati nei giorni scorsi a cui si sono aggiunti nel fine settimana ulteriori movimenti al ribasso con Tamoil e Q8 che hanno ridotto di un centesimo iraccomandati di. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in lieve aumento. Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 del 23 marzo, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,769 euro/litro (1,774 la rilevazione del 20 marzo), con le compagnie tra 1,756 e 1,791 euro/litro (no logo 1,762).