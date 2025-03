Romadailynews.it - Previsioni Meteo per Roma, Provincia e Lazio – Martedì 25 Marzo 2025

Leggi su Romadailynews.it

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di locali piogge o acquazzoni sparsi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.AL NORDAl mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiore copertura sulle regioni di nord-est; al pomeriggio instabilità in aumento con neve sui rilievi dai 1700-1800 metri di quota, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con residue precipitazioni sulle Alpi orientali dai 1700-1800 metri.