Davidemaggio.it - Pretelli, Rovazzi e Leotta testano game per Canale 5

Leggi su Davidemaggio.it

Che a Mediaset ci siano tutte le intenzioni di metter mano all’access prime time di5 è cosa nota. Come altrettanto nota è la corsa all’accaparramento dello slot da parte di numerose case di produzione che non hanno perso tempo a sottoporre ai vertici di Cologno numerosishow con l’ambizione di proporre valide alternative a Striscia la Notizia.Se nelle storie Instagram vi abbiamo anticipato che si è girata una zero persino a Parigi, ad aggiungere qualche tassello è Santo Pirrotta sulla newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch.Gira la ruota. A Mediaset sivolti nuovi per il preserale e l’access prime time, anche per contrastare il grande successo di Stefano De Martino. In tutta segretezza sono state convocate due giovani leve: Pier Paoloe Fabio