Laspunta.it - Presidio ad Albano in favore della Palestina

Leggi su Laspunta.it

IlCastelli Romani per lalancia la mobilitazione adel popolo Palestinese per il prossimo 28 di marzo. Una iniziativa promossa a partire dalle 16,30 in piazza San Pietro con un, propedeutico alla manifestazione del giorno seguente che si svolgerà a Roma. Per ilCastelli Romani per lala situazione è chiara e quanto sta accadendo, con la ripresa delle ostilità, deve essere fermato. “Dopo aver violato unilateralmente la tregua, Israele ha ripreso il massacropopolazione di Gaza, proseguendo il genocidio in corso da un anno e mezzo (almeno 50 mila uccisi) .” Dice il.“Nello stesso periodo, lo Stato sionista ha intensificato la colonizzazioneCisgiordania; ha invaso il Libano e la Siria; ha colpito lo Yemen e l’Iran.