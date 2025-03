Iltempo.it - Presi per i capElly. Il silenzio di Schlein sul gesto di Prodi

Come una comparsa in un film di Nanni Moretti. Quello (“Palombella rossa”) in cui un deputato del Pci perde la memoria e a bordo piscina schiaffeggia una giornalista: «Come parla, le parole sono importanti». In pratica una scena gemella a quella di sabato all'Auditorium, con il Professore che sbotta davanti ad un microfono: «Che domanda del cavolo mi fa?», maltrattando la sfortunata giornalista di Quarta Repubblica. Per dire la stessa permalosità: «Come si permette, lei non sa chi sono io». La permalosità diinnesca una sorta di reazione pavloviana. Simile a quella dell'aprile del 2013 quando il Professore torna in fretta e furia dall'Africa sperando di trasferirsi al Colle. Ed invece viene trafitto dai famigerati 101 franchi tiratori (che in realtà furono 120), provocando l' indignazione di tutta la sinistra (e di una Ellyalle prime armi) contro una sua fazione, responsabile del malfatto.