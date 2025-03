Presentato a Palazzo Montecitorio un libro sul Rione Sanità di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 mar. (askanews) – Il 19 marzo 2025, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a, si è tenuta la presentazione del volume ‘A Memoria futura. Storie e paesaggi del’ (edito da Mimesis). Il, uscito nel 2024, ripercorre la realizzazione del progetto “La Casa del. Racconti di orgoglio e di giustizia sociale” cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Giovanili e realizzato dall’associazione “inVita” APS-ETS in partenariato con l'”Associazione Italiana di Storia Orale – AISO” e la “LESS – Cooperativa sociale per la lotta all’esclusione sociale”. La presentazione è stata realizzata su iniziativa dell’On. Raffaele Bruno che, nell’introduzione ai lavori ha rivelato il suo legame con ildidove è nato e vissuto fino ai 30 anni come il padre ed il nonno.