Presagi | andare ai Mondiali non sarà facile Non raccontiamoci la bugia che è stato un bel pareggio Corsera

ainon. Nonlache èun bel)Germania-Italia 3-3 raccontata da Fabrizio Roncone per il Corriere della Sera. Il primo tempo horror (3-0) con quel gol figuraccia mondiale e il secondo almeno giocato con orgoglio (3-3). Ma la realtà del calcio italiano resta triste e deprimente.Scrive Roncone (qui ovviamente riportiamo qualche stralcio):ainon. Dobbiamo prepararci ad attraversare un girone di qualificazione pieno di insidie. Però, guardate: il problema non è Haaland, che ci aspetta con la sua Norvegia. Il problema siamo noi. È dentro di noi, è il nostro calcio tremendamente modesto. Con la Germania pareggiamo una partita intensa, confusa, anche emozionante, ma tragicamente sbagliata per tutto il primo tempo.