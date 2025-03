Premio letterarioPrix Liste Goncourt c’è anche il Convitto

Anteprima24.it - Premio letterario”Prix Liste Goncourt”, c’è anche il Convitto

Tempo di lettura: 2 minutiIl Liceo Classico Europeo delNazionale di Avellino parteciperà, con una piccola delegazione di alunne e docenti, alla consegna del prestigioso “Prix, le choix de l’Italie”, che si terrà martedì 25 marzo a Roma, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia e dell’École française de Rome, in presenza della scrittrice vincitrice del, Sandrine Collette, autrice del romanzo Madelaine avant l’aube (éd. JC Lattès), bellissima storia di Madelaine, una ragazzina affamata e selvaggia, il cui coraggio, un giorno, infiammerà il piccolo borgo in cui vive. Si tratta di unletterario dell’Institut français d’Italie, in collaborazione con l’ Académie, concentrato sulla critica letteraria, diretto alle studentesse e aglistudenti delle classi Quarte e Quinte «Première et Terminale», atto a promuovere la letteratura contemporanea in lingua francese in Italia.