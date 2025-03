Sport.quotidiano.net - Prato, la reazione c’è: quattro gol al Riccione

Leggi su Sport.quotidiano.net

SERIE D Ilera chiamato ad unadopo il tracollo interno con il Forlì e alla ripresa del campionato dopo la sosta regala spettacolo contro lo United, demolito 4-0 allo stadio "Nicoletti". Il protagonista assoluto è Di Stefano, che firma una tripletta, colpisce un palo e regala l’assist per la rete di Barbuti (anche un rigore sbagliato e una traversa centrata per lui). Con questa affermazione, la seconda consecutiva in trasferta, i ragazzi allenati da Marco Mariotti mantengono sei lunghezze di margine sulla zona playout. Venendo alla cronaca del match, l’avvio dei lanieri è impressionante, favorito anche dai buchi della difesa avversaria (non a caso la peggiore del torneo). Al 7’ gli ospiti si guadagnano un penalty per il salvataggio con una mano di Bartoli (solo ammonito) sul tentativo ravvicinato di Di Stefano, nato dal cross di Rossi.